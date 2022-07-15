Энергетики Урала празднуют юбилей

Фото: «Россети Урал»

Ровно 80 лет назад были образованы энергосистемы Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. С круглой датой коллективы энергокомпаний Свердловской области и ветеранов отрасли поздравил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

История компании началась во времена Великой Отечественной войны, когда на Урал и в Прикамье были эвакуированы 830 промышленных предприятий из европейской части СССР. 15 июля 1942 года решением наркома электростанций Дмитрия Жимерина единая Уральская энергосистема была разделена на три – Свердловскую, Челябинскую и Молотовскую (ныне - Пермскую). Перед энергетиками поставили задачу государственной важности - обеспечить эвакуированные заводы, комбинаты и фабрики необходимой электроэнергией.

Фото: «Россети Урал»

"Эвакуация промышленных гигантов страны и строительство новых оборонных предприятий требовало от специалистов отрасли беспрецедентных темпов по вводу новых мощностей и строительства электросетевой инфраструктуры. Уральские энергетики выполнили эту задачу, обеспечив надежным и бесперебойным электроснабжением эвакуированную промышленность, создали комфортные условия для жизни и работы миллионов граждан в регионе. Сегодня Вы продолжаете следовать высоким принципам работы в энергетической отрасли, сохраняя верность традициям. Высокий профессионализм, преданность делу, и личная ответственность каждого сотрудника за результат обеспечивает развитие энергической отрасли Урала и по сей день", - отметил в своём поздравлении министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Фото: «Россети Урал»

По словам генерального директора компании "Россети Урал" Александра Пятигора, специалисты отрасли внесли неоценимый вклад в дело Великой Победы. Это стало возможным благодаря мощному потенциалу энергосистем, их научно-техническому уровню развития, профессиональной подготовке специалистов, необычайной преданности своему делу. А те традиции, которые были заложены 80 лет назад, продолжают жить и оставаться фундаментом для развития энергетической отрасли Урала.

Фото: «Россети Урал»

"За годы работы энергетики Среднего, Южного Урала и Пермского края неоднократно подтверждали свой высокий профессионализм, верность делу и доказывали, что они – лучшие из лучших. Отраслью пройден большой и сложный путь, и на всех этапах ее развития неизменной оставалась единая цель – способствовать социально-экономическому развитию регионов. Сегодня мы встречаем юбилей в качестве сильной производственной компании, имеющей колоссальный опыт, сплоченный коллектив, способный выполнять задачи любой сложности", - добавил Александр Пятигор.

Фото: «Россети Урал»

Коллектив компании «Россети Урал» (за филиалами которой после реформирования отрасли сохранились бренды великих энергосистем - «Свердловэнерго», «Челябэнерго» и «Пермэнерго») в рамках празднования 80-летия решил уйти от стандартного понимания празднования этой даты и сконцентрироваться на реализации добрых дел, которые будут полезны, в том числе, для жителей Урала. Корпоративная инициатива получила символичное название в честь юбилейного года - «80 СВЕТЛЫХ ДЕЛ». Стартовал проект в начале года. С этого времени энергетики уже реализовали 823 светлых инициативы, в которых приняли участие больше двух тысяч человек. Вовлеченность сотрудников растет, как и география реализации проекта.

Фото: «Россети Урал»

Разветвленная сеть подразделений «Россети Урал», базирующихся, в том числе, в небольших населенных пунктах, позволяет обеспечить максимальный охват территории социальными проектами электросетевой компании. А существующие богатые традиции, основанные на таких принципах работы энергетиков, как забота о людях, ответственность и единство, позволяют с высокой долей эффективности оказывать помощь в решении социальных вопросов, сплотить молодежь и жителей региона вокруг базовых человеческих ценностей – добра, сострадания, помощи нуждающимся.

Фото: «Россети Урал»

Энергетики компании «Россети Урал» помогают приютам животных, пожилым людям, детям, оставшимся без попечения родителей, реализуют экологические инициативы, приводят в порядок территории населенных пунктов, где живут и работают, спасают жизни, сдавая кровь.

Фото: «Россети Урал»

- Идея такой инициативы лежала на поверхности. Энергетики всегда работали и продолжают работать для людей. Отрасль богата глубокими традициями. Стартовал проект с внутрикорпоративного опроса, в котором сотрудники обозначили сами те направления, которыми хотят заниматься. Внутри коллективов появились энтузиасты, которые объединяют вокруг себя больше и больше неравнодушных людей. В проекте участвуют все - от производственного персонала, который находится на производственной передовой, до топ-менеджмента. Это очень радует, так как люди стали еще больше смотреть по сторонам, видеть чужие боли и проблемы. Они от души помогают нуждающимся, объединяясь вокруг всем понятных человеческих ценностей, - отмечает директор по связям с общественностью «Россети Урал» Наталья Балдова.

Фото: «Россети Урал»

«Россети Урал» бережно хранят историю и чтут традиции уральской энергетики. А благодаря социальной инициативе «80 СВЕТЛЫХ ДЕЛ» силами сотрудников электросетевой компании будет реализовано еще не мало добрых инициатив.