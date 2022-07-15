Коммунальные службы Свердловской области переведены на усиленный режим работы из-за непогоды

15 и 16 июля синоптики пообещали ветер до 25 м/с, ливни и град. Фото: Полина Зиновьева

Коммунальщикам поручили подготовиться к аварийно-восстановительным работам, а главам муниципалитетов организовать непрерывный мониторинг систем жизнеобеспечения территорий. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Переход на усиленный режим работы связан с экстренным предупреждением МЧС о непогоде 15 и 16 июля. Синоптики обещают сильные дожди, грозы и штормовой ветер.

"Любая информация о нарушении работы объектов электро- и газоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области незамедлительно должна передаваться в оперативные диспетчерские службы и в региональное минЖКХ. Жители могут сообщать об авариях на единый номер вызова службы экстренных оперативных служб — 112", — сказал Николай Смирнов.

Читайте также:

Дожди и грозы ожидаются в Свердловской области с 15 июля.