В Екатеринбурге пройдет крестный ход в рамках Царских дней

Паломники пройдут более 20 километров. Фото: Павел Ворожцов

В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге в 30-й раз состоится крестный ход в рамках XXI международного фестиваля православной культуры "Царские дни".

Паломники пройдут более 20 километров по маршруту ул. Царская — ул. Толмачева — пр. Ленина — ул. Татищева — ул. Токарей — ул. Халтурина — ул. Техническая — ул. Решетская — Железнодорожный лесопарк — пос. Шувакиш — до монастыря святых Цар­ственных страстотерп­цев в урочище Ганина Яма, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Шествие начнется от Храма на Крови сразу после ночного богослужения, время в пути составит около 5 часов. Конечной точкой крестного хода станет монастырь на Ганиной Яме, где будет совершен молебен святым Царственным страстотерпцам. Паломников накормят и отвезут на автобусе до станции Шувакиш.

Во время крестного хода по любому вопросу можно будет связаться с диспетчером по телефону 200-07-04. Также мероприятие будут сопровождать 10 мобильных групп добровольцев, которые при необходимости смогут оказать помощь или вызвать скорую.

Напомним, фестиваль "Царские дни" стартовал в Екатеринбурге 12 июля. На мероприятие зарегистрировались более 6 тысяч паломников.