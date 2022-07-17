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17 июля 2022, 12:02

Пять свердловчан удостоены государственных наград

Владимир Путин

Указ о награждении подписан главой государства. Фото: пресс-служба Кремля

Пять представителей Свердловской области награждены госнаградами. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Как говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации, "Заслуженным машиностроителем РФ" признан гендиректор АО "Синара — Транспортные машины" Виктор Леш. "Заслуженными работниками пожарной охраны РФ" стали сразу два уральца — начальники отрядов противопожарных служб Свердловской области № 2 и № 20 — Александр Бараковских и Юрий Камашев соответственно.

Кроме того, наград удостоены сотрудники участка Каменск-Уральской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Свердловской дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД". В том числе у начальника участка Алексея Шангина — медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени — у электромеханика Александра Филиппова.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин присвоил госнаграды еще трем свердловчанам.

Областная газета Свердловской области

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