Из села под Ревдой пропали баки с непонятной жидкостью

Экспертиза показала, что емкости заполнены дизельным топливом. Фото: Алексей Кунилов

Как стало известно сегодня, баки с токсичной жидкостью из села Кунгурка под Ревдой вывез собственник. Куда он их отвезет и что именно было в емкостях, остается загадкой.

Ранее брошенные бочки лопнули, содержимое разлилось. Чтобы минимизировать экологический ущерб, добровольная пожарная дружина засыпала все опилом. Теперь собственнику необходимо его утилизировать.

Как отмечает газета "Ревдинский рабочий", что было в кубах, видимо, останется загадкой. "Основная версия — дизельное топливо. Но очень это вещество на топливо не похоже. Ни по запаху, ни по консистенции", — пишет издание. В соцсетях местные жители также задаются вопросом, куда вывезли бочки, беспокоясь, что они могут появиться в другом месте.

Официально. Экспертиза показала, что емкости заполнены дизельным топливом. Материалы по делу будут перенаправлены в органы контроля (скорее всего, в Росприроднадзор).

Напомним, в июне власти и жители Ревды забили тревогу, обнаружив емкости с токсичной жидкостью, находящиеся вблизи источников питьевой воды. Тогда глава Кунгурки Ольга Шаймурдина сразу же написала заявление в полицию и в природоохранную прокуратуру. Была инициирована проверка.