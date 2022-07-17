Космонавт Олег Артемьев обратился к участникам Царских дней. Видео

Образ небесной покровительницы уральской столицы вернется к юбилею города. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Командир экспедиции Международной космической станции Олег Артемьев обратился к уральцам. С борта МКС он поздравил паломников с важным духовным событием уральской земли — днем памяти святой царской семьи.

Космонавт передал прихожанам и паломникам поздравления с Царскими днями.

"Около года назад мне посчастливилось посетить Храм на Крови. <...> В Екатеринбурге меня поразила не только великая святыня — храм, но и люди с уральской закалкой, благоверные паломники и конечно же молодежь, которая интересуется вопросами веры, науки, истории нашей родины", — сказал Артемьев.

В своем обращении он также поздравил всех горожан с предстоящим 300-летием города.

"В честь предстоящего юбилея Екатеринбурга с нами на борту находится икона небесной покровительницы вашего города — святой великомученицы Екатерины, которую, я надеюсь, по возвращении на Землю мы вместе с моим экипажем вручим митрополиту Евгению", — отметил командир экспедиции.

Напомним, в июле 2021 года Владыка Евгений передал космонавту "Роскосмоса" Олегу Артемьеву икону. Совершив "космический" крестный ход, она вернется в столицу Урала к 300-летию города.