100 детей из ДНР прибыли на отдых в Свердловскую область

За лето в оздоровительных учреждениях области отдохнут около 800 юных жителей ДНР. Фото: Алексей Кунилов

Юные жители Макеевки Донецкой народной республики отдохнут в загородных оздоровительных лагерях Среднего Урала. Сегодня группа детей вместе с сопровождающими прибыли на поезде из Ростова-на-Дону.

Их встретили организаторы отдыха, вожатые и министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. Он отметил: "Область встречает уже не первую группу детей из ДНР. Мы стараемся организовать для них теплый прием и создать комфортные условия, подобрали самые лучшие загородные лагеря. Уверен, что наши гости будут довольны, приобщатся к уральской культуре и системе образования, приобретут себе новых друзей".

По данным департамента информполитики региона, ребята проведут на Среднем Урале три недели. Их примут в шести загородных лагерях: "Уральские самоцветы", "Каменный цветок", "Гагаринский", "Исетские зори", "Прометей" и "Заря". Сегодня прибывшим провели экскурсию по Екатеринбургу и показали "Кванториум" в Верхней Пышме.

"Ждем хорошего досуга, возможности отвлечься от наших событий и оздоровить детей. Лично для меня Урал — это не просто часть России, здесь я провела все свое детство. Дети тоже слышали про уральский регион. На пути сюда мы проехали почти всю Россию, и ребята были поражены размерами страны, ее пейзажами. К сожалению, многие из них почти всю свою жизнь провели в войне. Поэтому сегодня для них наступили счастливые дни", — сказала одна из сопровождающих группы Юлия Устинская.

Добавим, за летний период в оздоровительных учреждениях Свердловской области отдохнут около 800 юных жителей Донецкой народной республики.