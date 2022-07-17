В Свердловской области ожидаются перебои в вещании радио и ТВ

В некоторые дни проблемы с сигналом будут наблюдаться во всех населенных пунктах Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов

С 18 по 20 июля включительно на территории Среднего Урала телевидение и радиовещание могут работать с перебоями. Это связано с плановыми работами, требующими отключения передающего оборудования.

Предупреждение о возможных технических сбоях появилось на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). График профилактических работ выглядит следующим образом:

18 июля — в Екатеринбурге, Артемовском, Нижних Сергах, Серове, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Талице, Каменске-Уральском, поселках Азанка и Зайково, а также в селе Афанасьевское;

19 июля — в Асбесте и поселке Баранчинском;

20 июля — в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

Фото: с сайта РТРС

Фото: с сайта РТРС

Уточняется, что в случае непогоды некоторые работы могут быть отменены или перенесены. Все отключения трансляции согласованы с вещателями.