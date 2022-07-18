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Общество
18 июля 2022, 09:59

Екатеринбуржец лишился Mercedes-Benz GLS 400 за долги

Mercedes-Benz GLS 400

Автомобиль продадут на торгах. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

У жителя Екатеринбурга арестовали Mercedes-Benz GLS 400. Он задолжал кредитной организации 3,5 миллиона рублей.

По данным пресс-службы ГУФССП России по Свердловской области, мужчина скрывал автомобиль. Однако транспортное средство удалось обнаружить. Оно стояло на улице Бажова, на парковке рядом с баром, которым владеет родственник должника.

По решению суда на заложенное имущество — Mercedes-Benz GLS 400 — был наложен арест. Машина передана на ответственное хранение спецорганизации для последующей реализации на публичных торгах с установленной начальной продажной стоимостью 3 миллиона 516 тысяч рублей. Все вырученные средства получит банк.

Областная газета Свердловской области

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