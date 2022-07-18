В Свердловской области сделают ставку на сельское хозяйство

Ежегодно на финансирование сельского хозяйства Средний Урал направляет свыше 4 миллиардов рублей. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения по поддержке сельского хозяйства. Речь об этом шла на выездном заседании антикризисного штаба по продовольственной безопасности в Красноуфимске, куда глава региона прибыл с рабочим визитом.

На штабе в том числе обсуждались: помощь аграриям, развитие сельских территорий и привлечение туда молодых высококвалифицированных специалистов. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Традиционно Урал считают промышленным краем. Но мне кажется, пришло время сломать этот стереотип и сделать сельское хозяйство новой точкой роста нашей области. Более того, задача президента России дает нам такую возможность. Последние десять лет мы стремимся к тому, чтобы полностью обеспечивать себя продуктами питания, и уже достигли неплохих показателей. Мы полностью обеспечиваем себя картофелем и яйцом, хорошие показатели у нас по молоку и мясу", – сказал губернатор.

Он также отметил, что темпы развития отрасли напрямую зависят от кадров. Поэтому необходимо наращивать компетенции у молодых специалистов, повышать престиж профессии, активнее продвигать аграрные специальности и привлекать абитуриентов. В связи с этим будет рассмотрен вопрос о привлечении аграриев в сельскую местность с помощью выплат. Аналогичная практика используется в программах для медиков — "Земский доктор" и "Земский фельдшер".

Еще одно направление работы – поддержка тех, кто хочет заняться сельским хозяйством с нуля. В этом году в регионе введена программа "Земля за 1 рубль", когда людям предложили взять в аренду участки сельскохозназначения. Подробнее об этом читайте тут.

Кстати, средняя заработная плата в сельскохозяйственных организациях региона в 2021 году составила 36 502 рубля в месяц (рост на 11%). Это выше, чем средняя по России зарплата в этой отрасли.

Добавим, ежегодно на финансирование сельского хозяйства Средний Урал направляет свыше 4 миллиардов рублей. Средства идут на развитие приоритетных отраслей, приобретение техники и оборудования, строительство и реконструкцию молочных ферм, предоставление льготных кредитов.