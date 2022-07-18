Товаровед со Среднего Урала выиграла в лотерею почти 7 млн

Благодаря выигрышу женщина распрощается с кредитными обязательствами. Фото: пресс-служба "Столото", снимок публикуется с разрешения получателя

Свердловчанке Елене повезло в 248431-м тираже "Рапидо". Женщина выиграла суперприз размером 6 814 416 рублей.

Елена приобретает билеты в определенное время суток — утром, когда, по словам победительницы, думается лучше. "В то утро я проанализировала архив последних трех тиражей, отметила числа и купила заветный билет. А после завтрака узнала о многомиллионном выигрыше", — рассказала женщина.

По профессии счастливица товаровед. Сейчас вместе с мужем она занимается семейным бизнесом по ремонту станков по обработке металла. Благодаря выигрышу женщина распрощается с кредитными обязательствами, подарит внучке новый компьютер, а мужу — оборудование для работы, сообщили в пресс-службе "Столото".

"Мой главный талисман — это супруг! Более 20 лет он поддерживает меня в любых начинаниях. Муж всегда верил в победу и утверждал, что мы тоже станем лотерейными миллионерами", — с улыбкой говорит Елена.

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