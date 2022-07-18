Свердловские парламентарии устроили митинг в поддержку российских военных

Участники митинга отметили, что российские бойцы нуждаются в моральной поддержке для подъема боевого духа. Фото: сайт реготделения "Единой России"

В Екатеринбурге состоялся митинг в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации. Речь в том числе идет о бойцах группировки "Отважные" Центрального военного округа.

Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина отметила, что регион оказывает всестороннюю помощь жителям Донбасса.

"Наша страна встала на защиту жителей Донецкой и Луганской народных республик. Уверена, что в ближайшее время Донбасс будет освобожден. Уже сегодня наши вооруженные силы совместно с народной армией республик восстановили исторические границы ЛНР. Освобождение Донбасса произойдет совсем скоро — мы в этом уверены. Несомненно, победа будет за нами!" — сказала Людмила Бабушкина.

Средний Урал активно помогает Донбассу гуманитарной помощью. Жителям, пострадавшим от действий ВСУ, регион направил 760 тонн провизии. 400 тонн гуманитарного груза от "Единой России" поступило жителям Донецка, Лисичанска, Мариуполя, Луганска, говорится на сайте партии. Также уральцы восстанавливают инфраструктуру Макеевки, ремонтируют школы к новому учебному году. Соглашение о помощи было подписано 5 июля между администрацией освобожденного города и свердловским правительством.

Участники митинга отметили, что российские бойцы нуждаются в моральной поддержке для подъема боевого духа. Для этого свердловчане вместе с гуманитарными грузами передают военным подарки. Добровольцы с Урала помогают жителям Донбасса в качестве волонтеров: работают в отрядах в ДНР и ЛНР, Херсонской, Запорожской, Харьковской областях.

Напомним, в июне 10 студентов из Свердловской области отправились на Донбасс помогать восстанавливать жилые дома.