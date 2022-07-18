Область на карте

Фото: Светлана Заварницына/группа «Типичный Богданович» «Вконтакте»

«Пакетные» лавки, бобровая диверсия и капустная свалка – «Облгазета» рассказывает о самых интересных событиях, которые произошли в уральских муниципалитетах за прошедшую неделю.

Каменск-Уральский

Ко Дню города на площади Ленинского Комсомола установили скамейки и урны из вторсырья, и тех и других – по 10 штук, пишет портал «Виртуальный Каменск». Для изготовления одной лавочки потребовалось 6 604 пакета – информация об этом размещена на специальных табличках. Эксперимент направлен на воспитание экоосознанности у горожан. Кроме того, такие лавочки долговечны, не гниют и не горят. В ближайшее время «пакетные» лавки появятся и в других частях города.

Богданович

В Богдановиче молодые художники расписывают стены многоквартирных домов, пишет «Типичный Богданович». Свой проект энтузиасты назвали «Мы вместе». Первыми под кисть попали пять домов в южной части города, которые обслуживает УК «Богдановичская». Коммунальщики поддержали идею и помогли с финансированием проекта. На фасадах уже появились герои мультфильма «Простоквашино», Алиса из сказки Льюиса Кэрролла, бременские музыканты, Карлсон, Марио и попугай Кеша. Сейчас энтузиасты думают, как расширить географию проекта: предложения о сотрудничестве и идеи по новым объектам поступают к ним каждый день.

Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле «диверсионная группа» бобров попыталась помешать очистке Черноисточинского пруда от донных отложений. Об этом сообщило информационное агентство «Все новости» со ссылкой на официальную страницу главы города Владислава Пинаева во «ВКонтакте». Грызуны испортили один из «поплавков», которые надеваются на идущую от земснаряда трубу, чтобы та могла держаться на воде. Сейчас специалисты ищут рецепт спасения от животных. Один из вариантов – плавучие ограждения.

Фото: Из личного архива Владислава Пинаева

Березники (Артёмовский ГО)

За поселком Березники неизвестные выбросили три грузовика пекинской капусты, пишет «Артёмовский рабочий». Свалку в лесу обнаружили местные охотники, овощи были упакованы в коробки. Журналисты передали информацию о находке в отдел по экологии Жилкомстроя, но когда экологи приехали на место, обнаружили лишь остатки отходов: капусту съели бесхозные коровы. Проверяющие выясняют, как капуста оказалась в лесу. Картонные коробки соберут и утилизируют.