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18 июля 2022, 20:00

В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

  Юлия Пастух
Госдума

По словам авторов законопроекта, пропаганда ставит вопросы демографии под удар. Фото: сайт Госдумы

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о запрете пропаганды отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ, интернете и кинопрокате.

"Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений приняла в современной России широкое распространение, она ведется как через средства массовой информации, так и через активное проведение общественных мероприятий, онлайн-кинопоказов, и демонстрацию таких отношений в кино, представляющих такое девиантное поведение, как норму. Публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, [...] но и для всего общества, так как ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем под определенный удар", говорится в пояснительной записке к документу.

В числе предложенных мер — запрет на выдачу прокатных удостоверений фильмам с ЛГБТ-контентом.

Областная газета Свердловской области

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