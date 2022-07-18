В Нижний Тагил привезли "кинематографические" барельефы для новой стелы. Видео

На барельефах изображены кадры фильма "Город N" 1944 года. Фото: скриншот видео Владислава Пинаева (с личной страницы "ВКонтакте")

Сегодня на Привокзальную площадь Нижнего Тагила привезли барельефы для установки 17-метровой стелы "Город трудовой доблести".

Как сообщил мэр города Владислав Пинаев на личной странице "ВКонтакте", на них запечатлены кадры фильма "Город N" 1944 года. Лица тагильчан, приближавших Победу в тылу.

Видео Владислава Пинаева (с личной страницы "ВКонтакте")

Напомним, каркас для стелы, которую установят к 300-летию города, привезли в Нижний Тагил 7 июля.

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