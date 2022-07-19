В Екатеринбурге владелец Porsche погасил долги, чтобы не стать пешеходом

Водитель Porsche оплатил все штрафы ГИБДД. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

Судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд по выявлению водителей-должников в Екатеринбурге. В том числе в ходе проверочных мероприятий был остановлен водитель Porsche.

Владелец немецкого автомобиля накопил задолженность по штрафам ГИБДД на общую сумму 60 тысяч рублей. Не желая расставаться со своим транспортным средством, он погасил всю сумму задолженности на месте через личный кабинет на портале "Госуслуги".

Водителю LADA Vesta повезло меньше. Машину арестовали и передали на ответственное хранение в спецорганизацию. Чтобы вернуть свой автомобиль, ему придется погашать задолженность по кредиту и штрафам ГИБДД — более 700 тысяч рублей. В худшем случае LADA будет продана на торгах, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.