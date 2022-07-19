Свердловский губернатор выделил Тавдинскому ГО почти 30 миллионов на капремонт теплосетей

В настоящее время в Тавдинском городском округе требуют замены 39 км тепловых сетей. Фото: Павел Ворожцов

Тавдинский городской округ получит 29,4 миллиона рублей на подготовку к отопительному сезону. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По данным министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, в прошлый отопительный сезон в указанном ГО произошло 562 аварийные ситуации. Многие инциденты заканчивались отключением потребителей, розливом воды на проезжую часть и тротуары. Основной причиной этого стал износ теплосетей и сетей горячего водоснабжения более чем на 80%.

"В настоящее время горячее водоснабжение в городе Тавде также частично отключено в связи с устранением порывов. Причем свищи и порывы возможно устранять в большинстве случаев только хомутами, так как проведение сварочных работ невозможно из-за повсеместной коррозии. В настоящее время в Тавдинском городском округе требуют замены 39 км тепловых сетей. Необходим системный подход по замене аварийных участков тепловых сетей, что сейчас и будет сделано", – заявил министр.

Средства выделены из резервного фонда, сообщает департамент информполитики региона. Отмечается, что почти 6 миллионов рублей будет направлено на приобретение продукции и материалов для ремонта сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от котельных № 1, 2 и 3, которые выполнит МУП "Тавдинские инженерные системы".