Приезжающим за работой на Средний Урал хотят платить по 117 тысяч рублей

В Свердловской области число вакансий в два с лишним раза больше, чем число зарегистрированных безработных. Фото: Галина Соловьева

Минтруд представил программу трудовой мобильности молодежи. Гражданам до 35 лет, готовым к переезду ради карьеры, предполагается выплачивать 116 800 рублей. Эти деньги в том числе пойдут на съем жилья.

Соответствующий проект постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Как рассказали в министерстве труда и социальной защиты, молодых людей ждут в регионах, где количество вакансий в два и более раза превышает число состоящих на учете безработных граждан. В такой список попала Свердловская область.

Поучаствовать в программе смогут безработные, проживающие не менее года в трудоизбыточных регионах. Речь идет о Республиках Алтай, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Тыва и других субъектах РФ. Подобрать вакансию можно будет самостоятельно на портале "Работа России" или с помощью консультантов региональных центров занятости. Для подтверждения трудоустройства придется прийти в местный центр занятости населения. Там же будет вестись прием заявлений на выплату.

Перечисление средств из федерального бюджета в регионы будет осуществляться ежемесячно по факту переезда для трудоустройства граждан.

Ранее "Областная газета" писала, что уровень безработицы на Среднем Урале опустился ниже 1%. Число вакансий в два с лишним раза больше, чем число зарегистрированных безработных. А именно 50,2 тысячи.