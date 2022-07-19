На Среднем Урале откроют экодома для сбора мусора

Первые экодома откроются в Нижнем Тагиле. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В этом году в Свердловской области будет запущен новый проект по сортировке мусора — экодома.

В современные пункты приема вторсырья можно будет принести до 10 видов отходов. Кроме того, на базе экодомов будет развернута образовательная площадка, где людей обучат правильной сортировке мусора. Проект реализуется совместно с региональным оператором "Рифей". Первые дома откроются в Нижнем Тагиле, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Комплексная система обращения с ТКО на Среднем Урале действует с 2019 года и реализуется в рамках национального проекта "Экология". В планах властей региона — создание не менее 1,4 тыс. мощностей в год по сортировке отходов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в числе первоочередных мер обозначил: перевод на организованный сбор ТКО максимального числа жителей, ликвидацию несанкционированных свалок, а также выполнение всех условий для бесперебойной работы по сбору, вывозу и утилизации мусора.

К 2030 году на Среднем Урале появятся 12 современных мусоросортировочных комплексов, рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Общий объем инвестиций на их строительство составит минимум 27 млрд рублей. Общая мощность переработки мусора на новых комплексах — 1,5 млн тонн.