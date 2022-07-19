Темы дня

Общество
19 июля 2022, 13:33

На Среднем Урале откроют экодома для сбора мусора

  Юлия Пастух
Экодом

Первые экодома откроются в Нижнем Тагиле. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В этом году в Свердловской области будет запущен новый проект по сортировке мусора — экодома.

В современные пункты приема вторсырья можно будет принести до 10 видов отходов. Кроме того, на базе экодомов будет развернута образовательная площадка, где людей обучат правильной сортировке мусора. Проект реализуется совместно с региональным оператором "Рифей". Первые дома откроются в Нижнем Тагиле, сообщает департамент информполитики Свердловской области. 

Комплексная система обращения с ТКО на Среднем Урале действует с 2019 года и реализуется в рамках национального проекта "Экология". В планах властей региона — создание не менее 1,4 тыс. мощностей в год по сортировке отходов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в числе первоочередных мер обозначил: перевод на организованный сбор ТКО максимального числа жителей, ликвидацию несанкционированных свалок, а также выполнение всех условий для бесперебойной работы по сбору, вывозу и утилизации мусора.

К 2030 году на Среднем Урале появятся 12 современных мусоросортировочных комплексов, рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Общий объем инвестиций на их строительство составит минимум 27 млрд рублей. Общая мощность переработки мусора на новых комплексах — 1,5 млн тонн.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.07.2022, 21:30 / Общество
Свердловские врачи внедрили инновационные методы контроля сахарного диабета у детей
19.07.2022, 21:10 / Общество
На СвЖД будет работать первая в России женщина-машинист поезда дальнего следования
19.07.2022, 19:40 / Общество
Екатеринбуржцам предоставят скидки на проезд в общественном транспорте
19.07.2022, 19:30 / Общество
На Среднем Урале еще один банк начал выдавать Единую социальную карту
19.07.2022, 18:45 / Общество
В ДТП с грузовиком на уральской трассе погибли 2 человека