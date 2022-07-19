Около 14 тысяч свердловских подростков получили летнюю подработку

В прошлом году трудовой опыт приобрели более 21 тысячи свердловских подростков. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области в центры занятости для трудоустройства на лето обратились 15 338 подростков от 14 до 18. Большинство из них — 13 664 человека — уже нашли подработку.

Как отметил директор регионального департамента по труду и занятости Дмитрий Антонов, кампания по трудоустройству несовершеннолетних только стартовала. Ребята могут самостоятельно обращаться в местные центры занятости. При себе необходимо иметь паспорт и согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных.

Также работу предлагается находить на интерактивном портале свердловского центра занятости. Там есть специальная категория "Временное трудоустройство несовершеннолетних".

Кстати, средний доход подростка на Среднем Урале составляет 6 тысяч рублей. Часть платит работодатель, часть компенсируется за счет областного бюджета. В этом году на летнюю занятость подростков из бюджета региона планируется выделить 29,3 миллиона рублей.

Чаще всего подростки устраиваются озеленителями, фасовщиками товаров, офис-менеджерами, администраторами, архивариусами, лаборантами, официантами, курьерами, гардеробщиками. На сельхозпредприятиях ребята, например, пропалывают грядки, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Крупные предприятия комплексно подходят к трудоустройству подростков. Для детей это ранняя профориентация, для работодателей — решение кадровой проблемы в будущем. Компании проводят обучение школьников востребованным профессиям. Ребята на практике закрепляют полученные навыки, получают заработную плату, а также материальную поддержку за счет средств областного бюджета", — добавил Дмитрий Антонов.