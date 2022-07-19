"Небо вместо моря": чего ждать от фестиваля на аэродроме Логиново

Количество мест ограничено – необходимо заранее пройти регистрацию. Фото: сайт мероприятия

Уже в ближайшие выходные, 23 и 24 июля, на аэродроме ДОСААФ Логиново пройдет фестиваль "Небо вместо моря". Посетителей ждут пять ярких самолетных шоу, взлеты воздушных шаров, встреча с легендарными летчиками и многое другое.

По данным организаторов, мероприятие включает три зоны: шумную, авиационную и детскую. На первой будут хорошо видны показательные выступления пилотов, которые продемонстрируют фигуры высшего пилотажа. Посетителей площадки также ждут розыгрыши призов, латинские танцы, выставка авиамоделей, мастер-классы и фотозона.

В авиационной зоне у взлетно-посадочной полосы можно устроить пикник. С 12:30 до 13:30 и с 15:00 до 16:00 там состоится встреча пилотажной четверки "Первушино" и чемпиона России по высшему пилотажу.

Для детей будет подготовлена отдельная развлекательная программа. Юных свердловчан ждут народные игры, зажигательные танцы, эстафеты, мастер-классы и гостиная вороны Капы. Со всеми активностями можно ознакомиться тут. Количество мест ограничено – необходимо заранее пройти регистрацию.