28 июля свердловские поисковики отправятся в Тверскую область к месту захоронения уральских воинов

Свердловчане отправятся на место раскопок на следующей неделе. Фото: Алексей Кунилов

Свердловский сводный поисковый отряд отправится в Тверскую область на место бывшей деревни Максимовское, чтобы найти останки погибших в Великую Отечественную войну бойцов 375-й Уральской стрелковой дивизии. Раскопками братской могилы будут заниматься 25 человек из богдановичского отряда "Спутник" и ирбитского "Рубеж".

На места боев поисковики отправятся 28 июля 2022 года. Свердловчане планируют провести в Тверской области больше двух недель. Они будут искать останки солдат и офицеров, которые погибли в декабре 1941 года, освобождая от немцев деревню Максимовскую.

"Согласно исследованиям донесений командования 375-й Уральской стрелковой дивизии, при освобождении этой деревни погибло больше 250 бойцов, многие из которых уроженцы Свердловской области. Надеюсь, что наши поисковики внесут свой вклад в подъем останков погибших бойцов", — рассказал "Областной газете" военный историк и председатель совета ветеранов Вооруженных сил РФ Ирбитского района и Ирбита Анатолий Клепиков.

По его словам, сейчас раскопки братской могилы и подъем останков ведут поисковые отряды из Тверской, Московской, Смоленской, Волгоградской и Курганской областей. В июле им удалось найти останки 34 человек, а также 4 солдатских медальона.

"В одном из медальонов сохранилась записка, мы надеемся ее прочесть и понять, чье имя значится в ней", — отметил историк.

375-я Уральская стрелковая дивизия была сформирована осенью 1941 года. Из Свердловской области призвали 14 тысяч человек. В декабре 1941 года бойцы участвовали в освобождении города Калинин (ныне Тверь). Потери составили сотни человек. Несмотря на это, дивизия прошла боевой путь до Праги. В 1942 году они была направлена на переформирование.

В этом году раскопки останков на месте массового захоронения начались позже запланированного. Приступить к работам поисковики сводного отряда намеревались в мае, однако помешал паводок. Экспедицию пришлось отложить до конца июня, нужно было дождаться просыхания почвы. Но даже отложенный вариант не спас поисковиков от трудностей. Глинистая почва осложнила очистку найденных фрагментов.

Поисковые работы продлятся до октября. После того, как все фрагменты будут найдены, погибших перезахоронят в тверском селе Колталово. Там планируют возвести мемориал с указанием фамилий и имен бойцов. Рассматривается вариант изготовления плит из уральского гранита.

"Место уже подобрано. Размещение мемориала станет конечной точкой увековечения памяти наших бойцов. Руководство Калининского района (место, где разместят мемориал, — прим. ред.,) надеется, что свердловчане поучаствуют в создании мемориала. Можно сделать плиты, на которых выбьют имена погибших земляков из уральского гранита, это было бы очень символично. Соответствующее предложение мы подготовили губернатору Свердловской области", — резюмировал Анатолий Клепиков.