Свердловским госавтоинспекторам вручили новые автомобили для обучения курсантов

Автомобили укомплектованы дублирующими органами управления, системами аудио- и видеорегистрации процесса проведения практических занятий. Фото: Валерий Горелых

Сотрудникам полиции из экзаменационного подразделения УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области вручили шесть новых автомобилей марки "Лада Веста".

Ключи от транспортных средств, предназначенных для обучения курсантов, передал министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев.

Фото: Валерий Горелых

Все автомобили, кроме одного, оборудованы механической коробкой передач. Также они укомплектованы дублирующими органами управления, системами аудио- и видеорегистрации процесса проведения практических занятий.

"Александр Кудрявцев проинспектировал новую технику. Он лично сел за руль, запустил двигатель и проехал по территории внутреннего двора, дав положительную оценку характеристикам машин. Это уже не первый подарок правительства региона свердловскому гарнизону полиции. Только за последние пять лет из областного бюджета выделено на нужды силовиков свыше 450 млн рублей, в том числе 63 легковых автомобиля и 4 мотоцикла", — сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Фото: Валерий Горелых

Полковник Горелых также отметил, что в течение первого полугодия 2022 года сотрудники УГИБДД приняли более 20 тысяч экзаменов у курсантов автошкол. Это существенно больше, чем за аналогичный период 2021 года.