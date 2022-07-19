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Общество
19 июля 2022, 19:30

На Среднем Урале еще один банк начал выдавать Единую социальную карту

  Валерия Белякова
Единая социальная карта

Единой социальной картой уже пользуются 192 тысячи человек. Фото: Павел Ворожцов

Единую социальную карту "Уралочка" в Свердловской области начала выдавать еще одна кредитная организация. Речь идет о "Россельхозбанке".

Заявки на получение "Уралочки" банк принимает в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Верхней Пышме, Ирбите, Реже, Березовском, Талице, Серове, Камышлове, Красноуфимске, Алапаевске, Новоуральске. Сдать документы дистанционно можно в Кушве, Нижних Сергах и Байкалово. Оформление карты занимает не больше 15 минут.

"Свердловская область — не первый субъект Российской Федерации, где реализуется проект, но мы с честью и гордостью можем говорить, что, изучая практики других субъектов, мы учли их положительный опыт и преодолели вызовы, которые возникали", — отметил заместитель министра социальной политики Свердловской области Алексей Сабитов.

Сейчас получить "Уралочку" можно в Синара-банке, ВТБ, Почта-банке, МФЦ, а также у оператора "Сапфир-эксперт", разработавшей и внедрившей данную карту.

Карты "Уралочка" появились в августе 2020 года. Сегодня ими обладают 192 тысячи человек. Свердловчане могут использовать их для получения пособий и в качестве платежных.

Также с распространением "Уралочки" в регионе значительно увеличилось число мест, где выдают социальную карту.

Областная газета Свердловской области

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