На Среднем Урале уничтожат крупную партию безакцизных сигарет

Таможней рассматривается вопрос о возбуждении административного дела в отношении арендатора торговой точки. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В Екатеринбурге таможенники изъяли 2 677 пачек нелегальных табачных изделий. Немаркированные сигареты продавали в одном из торговых павильонов города.

Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, изъятый товар был произведен в России и Белоруссии. Однако на пачках сигарет не было акцизных марок и специальной маркировки.

Продавец не смог предоставить документы и подтвердить законность продажи данных изделий. Таможней рассматривается вопрос о возбуждении административного дела в отношении арендатора торговой точки. За сбыт немаркированных сигарет ему грозит штраф. Вся продукция будет в дальнейшем уничтожена.

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