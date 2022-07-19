Новые двухрублевки украсили изображениями редких растений и грибов

Монеты изготовлены тиражом 5 тыс. штук каждая. Фото: пресс-служба Банка России

Центробанк выпустил в обращение три двухрублевые монеты с изображением редких растений и грибов серии "Красная книга".

Серебряные монеты из сплава 925-й пробы изготовлены тиражом 5 тысяч штук каждая. На первой монете изображена "Фиалка надрезанная". Цветки выполнены в рельефе с нанесением цветной печати, листья и черешки — в технологии цветной печати по плоской поверхности.

Фото: пресс-служба Банка России

На второй монете — "Одуванчик белоязычковый". Цветки так же выполнены в рельефе с нанесением цветной печати. На дальнем плане изображены одуванчик и земля, выполненные в технологии лазерного матирования.

Фото: пресс-служба Банка России

Третью монету украсили изображением "Сетконоски сдвоенной" (вид фалломицетовых грибов). Ножка, шляпка, сетка и трава сетконоски выполнены в рельефе.

Фото: пресс-служба Банка России

Впервые в этой серии выходят монеты с изображением растений и грибов. В предыдущие годы они были посвящены представителям фауны, занесенным как в Международную красную книгу, так и в Красную книгу России, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.