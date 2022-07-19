Темы дня

Общество
19 июля 2022, 17:40

Новые двухрублевки украсили изображениями редких растений и грибов

  Юлия Пастух
Монета

Монеты изготовлены тиражом 5 тыс. штук каждая. Фото: пресс-служба Банка России

Центробанк выпустил в обращение три двухрублевые монеты с изображением редких растений и грибов серии "Красная книга". 

Серебряные монеты из сплава 925-й пробы изготовлены тиражом 5 тысяч штук каждая. На первой монете изображена "Фиалка надрезанная". Цветки выполнены в рельефе с нанесением цветной печати, листья и черешки — в технологии цветной печати по плоской поверхности.

Фото: пресс-служба Банка России

На второй монете — "Одуванчик белоязычковый". Цветки так же выполнены в рельефе с нанесением цветной печати. На дальнем плане изображены одуванчик и земля, выполненные в технологии лазерного матирования.

Фото: пресс-служба Банка России

Третью монету украсили изображением "Сетконоски сдвоенной" (вид фалломицетовых грибов). Ножка, шляпка, сетка и трава сетконоски выполнены в рельефе.

Фото: пресс-служба Банка России

Впервые в этой серии выходят монеты с изображением растений и грибов. В предыдущие годы они были посвящены представителям фауны, занесенным как в Международную красную книгу, так и в Красную книгу России, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.07.2022, 21:30 / Общество
Свердловские врачи внедрили инновационные методы контроля сахарного диабета у детей
19.07.2022, 21:10 / Общество
На СвЖД будет работать первая в России женщина-машинист поезда дальнего следования
19.07.2022, 19:40 / Общество
Екатеринбуржцам предоставят скидки на проезд в общественном транспорте
19.07.2022, 19:30 / Общество
На Среднем Урале еще один банк начал выдавать Единую социальную карту
19.07.2022, 18:45 / Общество
В ДТП с грузовиком на уральской трассе погибли 2 человека