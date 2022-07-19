Екатеринбуржцам предоставят скидки на проезд в общественном транспорте

Скидки получат пользователи банковской карты "Мир" с приложением "Уралочка". Фото: Павел Ворожцов

Жители Екатеринбурга смогут экономить по 5 рублей с каждого билета, купленного в общественном транспорте.

Cкидку 5 рублей на проезд будут предоставлять с 1 сентября по 31 декабря 2022 года пользователям банковской карты "Мир" с приложением "Уралочка", сообщает пресс-служба горадминистрации.

"Это ощутимая сумма для тех, кто ездит каждый день, в том числе с пересадками. Аналогичные инициативы уже были реализованы в 2020 и 2021 годах: они показали очень хороший результат. Таким образом мы решаем сразу несколько задач: популяризируем общественный транспорт, мотивируем граждан отказаться от личных автомобилей, что достаточно актуально для снижения транспортной напряженности в больших агломерациях", – отметил замглавы мэрии Андрей Корюков.

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