На СвЖД будет работать первая в России женщина-машинист поезда дальнего следования

Оксана Соколова будет работать на локомотивах ЭП2К. Фото: пресс-служба СвЖД

На Свердловской железной дороге впервые в России закончила курс обучения и сдала экзамен на право управления поездом дальнего следования женщина-машинист.

41-летняя Оксана Соколова выходит сейчас на трехмесячную практику в сопровождении опытного наставника. После ее успешного прохождения она получит допуск к самостоятельной работе на локомотивах ЭП2К на участках Екатеринбург – Дружинино, Екатеринбург – Пермь, Екатеринбург – Тюмень, передает пресс-служба СвЖД.

"В детстве я жила рядом с железной дорогой. Смотрели на проходящие поезда и махали машинистам рукой. Всегда было интересно, каково это, управлять составами. Сейчас для меня поезда – это не только романтика, когда впереди – лента пути, а крупные хлопья снега стучатся в стекло кабины. Это прежде всего ответственность за безопасность движения. А еще это уверенность в завтрашнем дне", – рассказала Оксана Соколова.

Напомним, возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин появилась с 1 января 2021 года.

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