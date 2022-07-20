Свердловские нотариусы отмечены наградами Уполномоченного по правам человека в РФ

Фото: Нотариальная палата Свердловской области

Нотариальная палата Свердловской области (НПСО) получила Грамоту Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Ее вручила омбудсмен региона Татьяна Мерзлякова. Она отметила, что свердловские нотариусы принимают активное участие в помощи лицам, вынужденным покинуть территории Украины, ДНР и ЛНР в экстренном порядке. "Собрали команду и сами предложили помощь, оказались в нужное время и в нужный час, просто начали работу. Итог — слова благодарности от сотен лиц, среди которых дети", — сказала член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

Как уточняют в НПСО, наиболее напряженным участком стал пункт временного размещения в Нижних Сергах, где находятся почти 200 беженцев. С ними взаимодействует нотариус Александр Захаров. Ему вручена Благодарность Уполномоченного по правам человека в РФ за заслуги в деле защиты прав и свобод человека. Также награждена юрисконсульт Оксана Копсяева, оказывающая правовые консультации непосредственно в пункте временного размещения.

Кроме того, Благодарственные письма за общественную деятельность по защите прав и законных интересов граждан вручены Ирине Сначевой, Ольге Нарициной, Анне Фроловой, Светлане Айшпор.

В 60 млн рублей оценивается помощь в виде льгот, которые нотариусы предоставили для беженцев, прибывших в Россию из Донецкой и Луганской Народных республик, а также из различных областей Украины. С февраля по июль 2022 года по запросу таких граждан было совершено более 127 тысяч нотариальных действий без взимания платы за услуги правового и технического характера.

Президент НПСО Ирина Перевалова от имени всех нотариусов выразила готовность к дальнейшему взаимодействию и сотрудничеству в сфере защиты прав и интересов лиц, нуждающихся в помощи.