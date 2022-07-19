Темы дня

Общество
19 июля 2022, 18:18

Свердловчан призвали оценить уровень "деловой" коррупции в регионе

взятка

Вся полученная информация используется только в обобщенном виде. Фото: Александр Зайцев

С 15 июля по 15 сентября 2022 года проводится соцопрос представителей бизнес-сообщества. Главная цель — оценить уровень "деловой" коррупции в Свердловской области.

Исследование осуществляется во всероссийском масштабе в рамках реализации Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 годы. Гарантируется анонимность и конфиденциальность. Вся полученная информация используется только в обобщенном виде.

В ваших интересах пройти соцопрос по следующим причинам:

  • участвуя в соцопросе, вы поможете органам власти объективно оценить уровень "деловой" коррупции в Свердловской области;
  • итоги соцопроса позволят выработать решения по минимизации "деловой" коррупции, что послужит улучшению условий ведения бизнеса в регионе;
  • результаты соцопроса будут доведены до руководства страны для принятия решений по вопросам борьбы с коррупцией и повышения эффективности применения антикоррупционных мер.

В соцопросе не участвуют представители бизнеса, которые осуществляют экономическую деятельность в религиозных, политических, общественных организациях, экстерриториальных организациях, домашних хозяйствах, частных домашних хозяйствах по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления, федеральные и областные государственные органы, органы обеспечения военной безопасности, а также социального обеспечения.

"Деловая" коррупция — это коррупция, возникающая при взаимодействии органов власти и представителей бизнеса.

Найдите в вашем рабочем графике 15 минут, чтобы заполнить анкету. Для начала анкетирования перейдите по ссылке.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.07.2022, 17:11 / Общество
Президент РФ возглавит набсовет нового движения детей и молодежи
20.07.2022, 16:57 / Общество
Ирбитский молокозавод начнет разливать кефир и ряженку в пластиковые бутылки
20.07.2022, 16:07 / Экономика
Российским авиакомпаниям изменили правила допуска к международным перелетам
20.07.2022, 16:06 / Общество
В Екатеринбурге из-за реконструкции развязки у "Калины" перекроют движение
20.07.2022, 15:40 / Общество
Свердловчане осваивают telegram-каналы для решения медицинских проблем