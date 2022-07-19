Свердловчан призвали оценить уровень "деловой" коррупции в регионе

Вся полученная информация используется только в обобщенном виде. Фото: Александр Зайцев

С 15 июля по 15 сентября 2022 года проводится соцопрос представителей бизнес-сообщества. Главная цель — оценить уровень "деловой" коррупции в Свердловской области.

Исследование осуществляется во всероссийском масштабе в рамках реализации Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 годы. Гарантируется анонимность и конфиденциальность. Вся полученная информация используется только в обобщенном виде.

В ваших интересах пройти соцопрос по следующим причинам:

участвуя в соцопросе, вы поможете органам власти объективно оценить уровень "деловой" коррупции в Свердловской области;

итоги соцопроса позволят выработать решения по минимизации "деловой" коррупции, что послужит улучшению условий ведения бизнеса в регионе;

результаты соцопроса будут доведены до руководства страны для принятия решений по вопросам борьбы с коррупцией и повышения эффективности применения антикоррупционных мер.

В соцопросе не участвуют представители бизнеса, которые осуществляют экономическую деятельность в религиозных, политических, общественных организациях, экстерриториальных организациях, домашних хозяйствах, частных домашних хозяйствах по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления, федеральные и областные государственные органы, органы обеспечения военной безопасности, а также социального обеспечения.

"Деловая" коррупция — это коррупция, возникающая при взаимодействии органов власти и представителей бизнеса.

Найдите в вашем рабочем графике 15 минут, чтобы заполнить анкету. Для начала анкетирования перейдите по ссылке.