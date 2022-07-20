Уралец отдал мошенникам больше миллиона через Pay-сервис

Попав в подобную ситуацию, человеку необходимо прекратить разговор и обратиться в банк. Фото: Галина Соловьева

Житель Верхних Серег стал жертвой кибермошенников. 55-летний мужчина потерял 1,3 миллиона рублей.

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, аферисты применили классическую схему. Неизвестная женщина позвонила жертве, представилась сотрудницей банка, пояснив, что на имя мужчины оформлен кредит. Чтобы средства не ушли чужим людям, заем необходимо было получить максимально быстро. Что и сделал потерпевший. Он обратился в ближайшее отделение банка, где ему выдали 733 кредитных рубля.

Мошенница посоветовала заемщику перевести деньги на некий "безопасный" счет. Сделать это она предложила через Pay-сервис. Для чего порекомендовала мужчине купить смартфон, загрузить на него приложение для совершения электронных платежей и привязать к нему "безопасную" карту. Пострадавший выполнил всю последовательность действий.

Аферистка заказала мужчине такси, на котором он доехал до банкомата, где обслуживание происходит без предъявления физической карты. Купленный смартфон с Pay-сервисом потерпевший приложил к сканеру, ввел пин-код и перевел деньги мошеннице. После чего данные электронной карты мужчина удалил из приложения по просьбе злоумышленницы. По такому же принципу у пострадавшего были похищены еще 596 тысяч рублей из собственных сбережений.

Полицией Екатеринбурга решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество". Силовики предупреждают, что попав в подобную ситуацию, человеку необходимо прекратить разговор с подставными сотрудниками банка и обратиться лично в свое кредитно-финансовое учреждение.

Ранее в полиции сообщили о новом виде мошенничества. Аферисты стали обманывать граждан через телефонные звонки, представляясь сотрудниками сотовых компаний.