Свердловские приставы притворились покупателями сварочного аппарата для ареста Infiniti

В Екатеринбурге приставы нашли и арестовали автомобиль Infiniti. Мужчина прятал его от взыскания за долги.
В Чкаловское районное отделение судебных приставов поступил исполнительный лист на арест авто и передачу взыскателю на ответственное хранение.
Как сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, мужчина заявил, что отказывается предоставлять автомобиль и спрятал его. Но приставы обнаружили машину через объявление о продаже сварочного аппарата.
Представившись покупателями, они зашли в гараж должника и составили акт описи и ареста на находившуюся там Infiniti.
Видео: ГУФССП по Свердловской области
Автомобиль передали на хранение взыскателю без права пользования.