Свердловские приставы притворились покупателями сварочного аппарата для ареста Infiniti

Должник прятал автомобиль от взыскания за долги. Фото: ГУФССП по Свердловской области

В Екатеринбурге приставы нашли и арестовали автомобиль Infiniti. Мужчина прятал его от взыскания за долги.

В Чкаловское районное отделение судебных приставов поступил исполнительный лист на арест авто и передачу взыскателю на ответственное хранение.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, мужчина заявил, что отказывается предоставлять автомобиль и спрятал его. Но приставы обнаружили машину через объявление о продаже сварочного аппарата.

Представившись покупателями, они зашли в гараж должника и составили акт описи и ареста на находившуюся там Infiniti.

Видео: ГУФССП по Свердловской области

Автомобиль передали на хранение взыскателю без права пользования.