В Екатеринбурге из-за реконструкции развязки у "Калины" перекроют движение

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге закроют проезд по развязке у концерна "Калины". Это связано со строительством моста.

По данным пресс-службы мэрии, специалисты ограничат движение транспорта на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. Там будет проводиться монтаж мостовых балок над проезжей частью. В связи с этим запланированы следующие перекрытия:

с 07:00 до 20:00 30 июля — закрытие правого поворота с Сибирского тракта на путепровод на улице Комсомольской;

— закрытие правого поворота с Сибирского тракта на путепровод на улице Комсомольской; с 23:00 31 июля по 05:30 1 августа и с 23:00 1 августа по 05:30 2 августа — закрытие Сибирского тракта в сторону центра перед ул. Комсомольской;

и — закрытие Сибирского тракта в сторону центра перед ул. Комсомольской; с 23:00 2 августа по 05:30 3 августа и с 23:00 3 августа по 05:30 4 августа — закрытие Сибирского тракта из центра после ул. Комсомольской.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут.

Напомним, первую балку на новом путепроводе транспортной развязки скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом уложили 25 мая. Всего будет смонтировано 360 балок.

Добавим, работы по реконструкции развязки планируется завершить к концу 2024 года. В итоге она соединит сразу три района города: Октябрьский, Кировский и Чкаловский с общей численностью жителей в 680 тысяч человек.