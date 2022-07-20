Темы дня

Общество
20 июля 2022, 14:51

Свердловский губернатор выразил соболезнования семье ветерана УДТК

  Валерия Белякова
Петр Ушаков

Петру Ушакову было 96 лет. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области скончался последний воин Уральского добровольческого танкового корпуса Петр Ушаков. Уроженец Сысерти участвовал в боях Великой Отечественной войны.

Глава региона направил телеграмму семье ушедшего из жизни ветерана, в ней он отметил заслуги Петра Ушакова и выразил соболезнования, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"На протяжении многих лет он принимал участие в парадах Победы в Екатеринбурге, являя собой образ подлинного защитника Отечества, воина-освободителя, мужественного, сильного, надежного человека", — говорится в телеграмме. 

Петру Ушакову было 96 лет. В составе корпуса он участвовал в освобождении Курска, Белгорода, Брянска, Белоруссии, Прибалтики, Польши, а затем дошел до самого Берлина, получил несколько серьезных ранений.

В мирное время он жил в Сысерти. Работал на мебельной фабрике, принимал активное участие в общественной жизни города, в работе совета ветеранов УДТК, занимался патриотическим воспитанием молодежи.

Напомним, в сентябре 2021 года Петр Ушаков был участником екатеринбургской фотовыставки "Герои России, какими их никто не видел". Его памятный портрет сделала фотограф, которая работала с крупнейшими глянцевыми изданиями мира.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.07.2022, 17:11 / Общество
Президент РФ возглавит набсовет нового движения детей и молодежи
20.07.2022, 16:57 / Общество
Ирбитский молокозавод начнет разливать кефир и ряженку в пластиковые бутылки
20.07.2022, 16:07 / Экономика
Российским авиакомпаниям изменили правила допуска к международным перелетам
20.07.2022, 16:06 / Общество
В Екатеринбурге из-за реконструкции развязки у "Калины" перекроют движение
20.07.2022, 15:40 / Общество
Свердловчане осваивают telegram-каналы для решения медицинских проблем