Свердловский губернатор выразил соболезнования семье ветерана УДТК

Петру Ушакову было 96 лет. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области скончался последний воин Уральского добровольческого танкового корпуса Петр Ушаков. Уроженец Сысерти участвовал в боях Великой Отечественной войны.

Глава региона направил телеграмму семье ушедшего из жизни ветерана, в ней он отметил заслуги Петра Ушакова и выразил соболезнования, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"На протяжении многих лет он принимал участие в парадах Победы в Екатеринбурге, являя собой образ подлинного защитника Отечества, воина-освободителя, мужественного, сильного, надежного человека", — говорится в телеграмме.

Петру Ушакову было 96 лет. В составе корпуса он участвовал в освобождении Курска, Белгорода, Брянска, Белоруссии, Прибалтики, Польши, а затем дошел до самого Берлина, получил несколько серьезных ранений.

В мирное время он жил в Сысерти. Работал на мебельной фабрике, принимал активное участие в общественной жизни города, в работе совета ветеранов УДТК, занимался патриотическим воспитанием молодежи.

Напомним, в сентябре 2021 года Петр Ушаков был участником екатеринбургской фотовыставки "Герои России, какими их никто не видел". Его памятный портрет сделала фотограф, которая работала с крупнейшими глянцевыми изданиями мира.