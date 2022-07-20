Свердловчане осваивают telegram-каналы для решения медицинских проблем

Медицинские telegram-каналы в помощь жителям региона заработали 1 апреля 2022 года. Фото: Галина Соловьева

Больше тысячи сообщений от жителей Среднего Урала рассмотрели специалисты здравоохранения в мессенджере Тelegram. 12 чатов работают в онлайн-режиме больше трех месяцев.

Написать обращение могут жители всех населенных пунктов Свердловской области. В чатах есть главврачи больниц, их заместители, заведующие подразделениями медорганизаций. Аудитория telegram-каналов, разделенных на управленческие округа региона, охватывает 4 тысячи человек, рассказали в департаменте информационной политики региона.

"На 1 июля рассмотрено 1169 сообщений. Считаем, что данный формат удобен и жителям, и медицинским организациям для решения вопросов, которые могут возникать в процессе обращения пациентов за медицинской помощью", — отметил замминистра здравоохранения Свердловской области Валентин Еремкин.

Чаще всего свердловчан волнуют вопросы вызова врачей на дом, записи на обследования и тестирования. Жалуются люди и на очереди в поликлиниках. Врачи добавляют, что некоторые пытались дистанционно обсудить свои диагнозы, назначенную терапию и госпитализацию, однако ответы на такие вопросы в онлайн-режиме не последовали. Их медики в telegram-каналах не рассматривают.

"Медицинский чат позволяет оперативно решать проблемы, возникающие у жителей при обращении в медорганизации. Мы нацелены создавать условия для принятия системных проактивных мер для повышения качества и доступности медпомощи, а также повышать уровень правовой грамотности населения", — рассказал руководитель проекта "ЗдравКонтроль", член Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медорганизациями при Минздраве России Евгений Мартынов.

Медицинские telegram-каналы в помощь жителям региона были запущены в работу 1 апреля 2022 года в рамках федерального проекта "ЗдравКонтроль". Его главной задачей является повышение качества и доступности медицинской помощи для населения.

Публикуем ссылки на каналы, разделенные по управленческим округам: Южный, Северный, Горнозаводской, Восточный, Западный. Чаты по Екатеринбургу: Ленинский район, Октябрьский район, Кировский район, Железнодорожный район, Верх-Исетский район, Чкаловский район и Орджоникидзевский район.