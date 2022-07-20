Ирбитский молокозавод начнет разливать кефир и ряженку в пластиковые бутылки

На предприятии подчеркнули, что несмотря на замену упаковки, сроки годности продукции останутся прежними. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Ирбитский молочный завод запускает линию по розливу кефира, ряженки, бифидока и йогуртов в оригинальную экологичную упаковку.

Новейшее оборудование будет производить до 3000 ПЭТ-бутылок в час. В перспективе это позволит предприятию значительно расширить географию своих продаж: ежедневно на нем перерабатывают 550–600 тонн молока и производят 80 видов продукции, которую поставляют в 14 регионов России. Наиболее популярны у покупателей творожные, кисломолочные и сухие молочные продукты, масло, сыр, сгущенные консервы, мороженое.

Старт работы современной линии по выпуску пластиковой тары — это очередной шаг в развитии сельского хозяйства Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев ставит перед аграриями задачи по обеспечению продовольственной безопасности Среднего Урала, импортозамещению, расширению объемов и ассортимента местной продукции. Ежегодно для поддержки сельхозпроизводителей из регионального бюджета выделяют значительные средства. В этом году на эти цели направлено свыше 4 миллиардов рублей, сообщает департамент информполитики региона.

"Последние десять лет мы стремимся к тому, чтобы полностью обеспечивать себя продуктами питания и уже достигли неплохих показателей. Я уверен, у нас есть возможность накормить нашей продукцией не только Урал, но и другие регионы и даже страны", — отмечал глава региона.

Уральское предприятие активно продвигает свою продукцию в государства ближнего зарубежья. Ирбитский молокозавод уже получил разрешение для экспорта сухого обезжиренного молока, мороженого, сливочного масла и сгущенного молока с сахаром в Узбекистан, Азербайджан, Казахстан. В последнюю страну уже отправились первые 60 тонн сухого молока.

"Свердловская область входит в десятку лучших регионов России по объемам производства молока, а в Уральском федеральном округе находится на первом месте. Производством молочной продукции занимаются 72 предприятия. Ирбитский молочный завод является одним из флагманов в отрасли переработки молока. Несмотря на санкции, завод работает стабильно, расширяет ассортимент и торговые связи с дружественными странами", — рассказал министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев.