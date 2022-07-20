Президент РФ возглавит набсовет нового движения детей и молодежи

Владимир Путин провёл встречу с учениками 5–7-х классов – участниками Всероссийского конкурса "Большая перемена". Фото: пресс-служба Кремля

Сегодня президент РФ Владимир Путин провел видеовстречу с финалистами конкурса "Большая перемена". 13-летняя Анастасия Глазкрицкая из Санкт-Петербурга предложила российскому лидеру возглавить наблюдательный совет движения детей и молодежи.

Владимир Путин ответил согласием: "Предложение твое с удовольствием принимаю. Надеюсь, что это общение наше с новым движением пойдет на пользу мне и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности движения, и всем его участникам", пишет ТАСС.

Ранее "Областная газета" писала, что Госдума приняла в третьем чтении закон о создании в России общественно-государственного движения детей и молодежи. Оно направлено на организацию досуга, воспитание, профориентацию и подготовку детей к жизни в обществе. Участие будет добровольным.

Правительство РФ будет финансировать деятельность движения, а также передавать участникам имущество, вроде детских лагерей и учреждений образования. На прошлой неделе президент подписал закон "О российском движении детей и молодежи".