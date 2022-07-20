Выдающимся уральцам вручили государственные награды. Список

Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в колонном зале Дома Севастьянова выдающимся уральцам были вручены госнаграды РФ, награды Президента России, федеральных органов исполнительной власти и награды Свердловской области.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени

СИЛИН Яков Петрович — ректор УрГЭУ.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

АПОНЕНОВ Виктор Сергеевич — сталевар Северского трубного завода;

ЛОБОВИКОВ Владимир Олегович — главный научный сотрудник отдела Института философии и права УрО РАН;

ФИШМАН Леонид Гершевич — главный научный сотрудник отдела Института философии и права УрО РАН;

ЯЛАНДИН Михаил Иванович – главный научный сотрудник лаборатории Института электрофизики УрО РАН;

РУКИН Сергей Николаевич — главный научный сотрудник лаборатории Института электрофизики УрО РАН;

САПУНОВА Ольга Александровна — главный технолог Ирбитского молочного завода;

МЫШКИНА Светлана Александровна — начальник управления Машиностроительного завода им. М. И. Калинина.

Медаль "За спасение погибавших", медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

КАЛАШНИКОВ Александр Геннадьевич — электромеханик Свердловской дирекции РЖД.

Медаль ордена "Родительская слава"

ДАНИЛОВ Александр Эдуардович и ДАНИЛОВА Лариса Анатольевна — многодетная семья.

Знак отличия "За безупречную службу" XXV лет

СТРОШКОВА Майя Анатольевна — начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом г. Екатеринбурга.

Почетное звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации"

ЗУРОЧКА Александр Владимирович — ведущий научный сотрудник Института иммунологии и физиологии УрО РАН.

Почетное звание "Заслуженный металлург Российской Федерации"

ВАСКЕЛЬДИН Александр Анатольевич — вальцовщик стана горячего проката труб Синарского трубного завода;

ДЕДЮХИН Владимир Викторович — волочильщик труб Синарского трубного завода;

ЖИТЛУХИН Евгений Геннадьевич — начальник электросталеплавильного цеха Северского трубного завода;

ЗАДОРИН Сергей Николаевич — травильщик Синарского трубного завода;

ЛОМАКИН Александр Васильевич — заместитель начальника трубопрокатного цеха Северского трубного завода;

МЕЗЕНИН Андрей Геннадьевич — наладчик автоматических линий и агрегатных станков Синарского трубного завода.

Почетное звание "Заслуженный геолог Российской Федерации"

ДУШИН Владимир Александрович — заведующий кафедрой геологии поисков и разведки месторождений полезных ископаемых УрГГУ.

Благодарность Президента РФ

БОЙКО Александр Валерьевич — заместитель генерального директора филиала АО "Системный оператор Единой энергетической системы" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала";

ЖУКОВ Дмитрий Геннадьевич — председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Законодательного Собрания Свердловской области;

ШЕПТИЙ Виктор Анатольевич — первый заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области.

Знак отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" II степени

ЗУЕВ Михаил Васильевич — советник группы генеральных советников обособленного подразделения ТМК в Екатеринбурге;

КОВТУН Ольга Петровна — ректор УрГМУ;

ЗЫРЯНОВ Сергей Михайлович — замгубернатора Свердловской области;

КРЕКОВ Павел Владимирович — замгубернатора Свердловской области.

Знак отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" III степени

БАХТЕРЕВ Александр Петрович — советник АО Группы Синара;

КАРПЕНКОВ Илья Алексеевич — спортсмен-инструктор Ассоциации "Баскетбольный клуб "Темп-СУМЗ-УГМК";

САБИТОВ Алебай Усманович — проректор УрГМУ;

СМИРНЯГИН Николай Сергеевич — глава Академического района города Екатеринбурга;

ШЕВЕЛЕВ Юрий Петрович — советник генерального директора ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала".

Знак отличия Свердловской области "За заслуги в ветеранском движении"

КУЗНЕЦОВА Раиса Григорьевна — член совета местного отделения СООО ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Заречный;

КАЙГОРОДОВ Сергей Владимирович — зампредседателя правления свердловского отделения Общероссийской общественной организации инвалидов боевых действий и военной службы;

УСОВ Игорь Николаевич — председатель свердловского отделения Общероссийской общественной организации инвалидов боевых действий и военной службы;

ХАКИМЯНОВ Рафаил Рафаелович — зампредседателя правления свердловского отделения Общероссийской общественной организации инвалидов боевых действий и военной службы.

Знак отличия Свердловской области "Спортивная доблесть"

ПОПОВ Станислав Владимирович — тренер спортивной сборной команды Свердловской области по стрельбе из лука.

Почетное звание Свердловской области "Заслуженный предприниматель Свердловской области"

БАЛАНДИН Александр Иванович — генеральный директор ООО "Корпорация "Пумори".

Медаль "За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса" I степени

ЧИКРИЗОВ Игорь Николаевич — первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области.

Почетное звание "Почетный энергетик"

СМИРНОВ Николай Борисович — министр энергетики и ЖКХ Свердловской области.