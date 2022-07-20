Выдающимся уральцам вручили государственные награды. Список

Сегодня в колонном зале Дома Севастьянова выдающимся уральцам были вручены госнаграды РФ, награды Президента России, федеральных органов исполнительной власти и награды Свердловской области.
Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени
СИЛИН Яков Петрович — ректор УрГЭУ.
Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени
АПОНЕНОВ Виктор Сергеевич — сталевар Северского трубного завода;
ЛОБОВИКОВ Владимир Олегович — главный научный сотрудник отдела Института философии и права УрО РАН;
ФИШМАН Леонид Гершевич — главный научный сотрудник отдела Института философии и права УрО РАН;
ЯЛАНДИН Михаил Иванович – главный научный сотрудник лаборатории Института электрофизики УрО РАН;
РУКИН Сергей Николаевич — главный научный сотрудник лаборатории Института электрофизики УрО РАН;
САПУНОВА Ольга Александровна — главный технолог Ирбитского молочного завода;
МЫШКИНА Светлана Александровна — начальник управления Машиностроительного завода им. М. И. Калинина.
Медаль "За спасение погибавших", медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени
КАЛАШНИКОВ Александр Геннадьевич — электромеханик Свердловской дирекции РЖД.
Медаль ордена "Родительская слава"
ДАНИЛОВ Александр Эдуардович и ДАНИЛОВА Лариса Анатольевна — многодетная семья.
Знак отличия "За безупречную службу" XXV лет
СТРОШКОВА Майя Анатольевна — начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом г. Екатеринбурга.
Почетное звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации"
ЗУРОЧКА Александр Владимирович — ведущий научный сотрудник Института иммунологии и физиологии УрО РАН.
Почетное звание "Заслуженный металлург Российской Федерации"
ВАСКЕЛЬДИН Александр Анатольевич — вальцовщик стана горячего проката труб Синарского трубного завода;
ДЕДЮХИН Владимир Викторович — волочильщик труб Синарского трубного завода;
ЖИТЛУХИН Евгений Геннадьевич — начальник электросталеплавильного цеха Северского трубного завода;
ЗАДОРИН Сергей Николаевич — травильщик Синарского трубного завода;
ЛОМАКИН Александр Васильевич — заместитель начальника трубопрокатного цеха Северского трубного завода;
МЕЗЕНИН Андрей Геннадьевич — наладчик автоматических линий и агрегатных станков Синарского трубного завода.
Почетное звание "Заслуженный геолог Российской Федерации"
ДУШИН Владимир Александрович — заведующий кафедрой геологии поисков и разведки месторождений полезных ископаемых УрГГУ.
Благодарность Президента РФ
БОЙКО Александр Валерьевич — заместитель генерального директора филиала АО "Системный оператор Единой энергетической системы" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала";
ЖУКОВ Дмитрий Геннадьевич — председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Законодательного Собрания Свердловской области;
ШЕПТИЙ Виктор Анатольевич — первый заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области.
Знак отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" II степени
ЗУЕВ Михаил Васильевич — советник группы генеральных советников обособленного подразделения ТМК в Екатеринбурге;
КОВТУН Ольга Петровна — ректор УрГМУ;
ЗЫРЯНОВ Сергей Михайлович — замгубернатора Свердловской области;
КРЕКОВ Павел Владимирович — замгубернатора Свердловской области.
Знак отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" III степени
БАХТЕРЕВ Александр Петрович — советник АО Группы Синара;
КАРПЕНКОВ Илья Алексеевич — спортсмен-инструктор Ассоциации "Баскетбольный клуб "Темп-СУМЗ-УГМК";
САБИТОВ Алебай Усманович — проректор УрГМУ;
СМИРНЯГИН Николай Сергеевич — глава Академического района города Екатеринбурга;
ШЕВЕЛЕВ Юрий Петрович — советник генерального директора ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала".
Знак отличия Свердловской области "За заслуги в ветеранском движении"
КУЗНЕЦОВА Раиса Григорьевна — член совета местного отделения СООО ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Заречный;
КАЙГОРОДОВ Сергей Владимирович — зампредседателя правления свердловского отделения Общероссийской общественной организации инвалидов боевых действий и военной службы;
УСОВ Игорь Николаевич — председатель свердловского отделения Общероссийской общественной организации инвалидов боевых действий и военной службы;
ХАКИМЯНОВ Рафаил Рафаелович — зампредседателя правления свердловского отделения Общероссийской общественной организации инвалидов боевых действий и военной службы.
Знак отличия Свердловской области "Спортивная доблесть"
ПОПОВ Станислав Владимирович — тренер спортивной сборной команды Свердловской области по стрельбе из лука.
Почетное звание Свердловской области "Заслуженный предприниматель Свердловской области"
БАЛАНДИН Александр Иванович — генеральный директор ООО "Корпорация "Пумори".
Медаль "За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса" I степени
ЧИКРИЗОВ Игорь Николаевич — первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области.
Почетное звание "Почетный энергетик"
СМИРНОВ Николай Борисович — министр энергетики и ЖКХ Свердловской области.