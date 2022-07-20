Владимир Путин поддержал проект екатеринбурженки для инвалидов

Мобильное приложение-навигатор предназначено для людей с ОВЗ. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Жительница Екатеринбурга Виолетта Журавская представила президенту РФ проект мобильного приложения — навигатора для людей с ограниченными возможностями здоровья. Предложение было озвучено на форуме "Сильные идеи для нового времени".

Глава государства одобрил инициативу екатеринбурженки. "Сделаем все для того, чтобы эту идею вашу поддержать и как можно шире ее внедрять при развитии наших населенных пунктов, больших и малых", — цитирует Владимира Путина ТАСС.

"Город без границ" — приложение, в котором на карте города можно увидеть особенности ландшафта и узнать информацию о проблемах, связанных с передвижением. Навигатор программы способен строить маршруты, огибая все препятствия на пути. Также он показывает наличие оборудованной доступной среды в учреждениях и организациях, а еще имеет сервисы по вызову специального такси и по запросу волонтерской помощи.

Целевая аудитория разработки — не только люди с инвалидностью, но и мамы с колясками, горожане, передвигающиеся на велосипедах и самокатах.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Напомним, конкурс "Сильные идеи для нового времени" проводит Агентство стратегических инициатив.

Три идеи свердловчан вошли в топ-100 сильнейших по России. В общей сложности от жителей Среднего Урала на конкурс было подано 319 заявок, передает департамент информполитики Свердловской области.