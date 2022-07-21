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21 июля 2022, 10:01

Юный екатеринбуржец начал зарабатывать на мусоре, чтобы попасть на концерт своей мечты

шоу "Уральских пельменей"

Артист пообещал пригласить Платона на концерт. Фото: официальная страница "Уральских пельменей" в соцсети "ВКонтакте"

Участник шоу "Уральские пельмени" Сергей Исаев рассказал о находчивом мальчике из Екатеринбурга. Чтобы попасть на желаемый концерт, Платон готов выбрасывать мусор соседей.

Снимок объявления Исаев разместил у себя в соцсетях.

"Соседи, помогите мне осуществить мечту — купить билет на шоу "Уральских пельменей". А я взамен помогу вам доносить пакет с мусором от вашей квартиры до контейнера на улице", — пишет мальчик. За один пакет он попросил 20 рублей.

Артист также пообещал пригласить Платона на концерт.

Областная газета Свердловской области

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