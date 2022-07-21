Свердловская область стала самым безопасным регионом в УрФО

Благодаря хорошо скоординированной работе представителей МВД нарушений общественного порядка не допущено. Фото: Галина Соловьева

В ГУ МВД России по Свердловской области прошло расширенное заседание под председательством генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова. Были подведены итоги работы по борьбе с преступностью за первые 6 месяцев 2022 года.

Согласно данным, в регионе отмечается тенденция к снижению регистрируемой преступности. Статистика показывает, что Свердловская область является самым безопасным регионом в УрФО — 613,7 преступлений на 100 тысяч населения. Для сравнения, в ХМАО — 622,5, ЯНАО — 625, в Тюменской, Курганской и Челябинской областях — 808,7, 859,2 и 940,3 соответственно.

На 12,9% снизилось количество тяжких преступлений (особо тяжких на 14,6%), на 17% — правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. На 10,7% меньше привлечено к уголовной ответственности несовершеннолетних, на3,8%снизилось количество лиц, ранее преступавших черту закона.

Вместе с тем выросла раскрываемость преступлений. По убийствам она составила 99%, грабежам — 91%, причинению тяжкого вреда здоровью — 100%, изнасилованиям — 100%.

"Выявлено 185 преступлений коррупционной направленности, 22 криминальных эпизода в сфере металлургии, 14 — в машиностроении, 23 — связанных с незаконной добычей леса. Пресечена деятельность 4 нарколабораторий, раскрыто 55 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков в составе организованных преступных групп. К уголовной ответственности привлечено 46 наркодилеров из числа членов ОПГ. Изъято 56,5 кг различных наркотических веществ, основная масса которых является "синтетикой", — сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Фото: Валерий Горелых

Начальник главка Александр Мешков рекомендовал руководителям отделов полиции больше уделять внимания решению проблем граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, так как именно их мнение является одним из ключевых факторов при определении степени доверия населения к полиции. Среди задач на второе полугодие — подготовка к обеспечению безопасности в период проведения Единого дня голосования, работа по профилактике и раскрытию схем мошенничества, контроль за законностью пребывания на территории РФ иностранцев.