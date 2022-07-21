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21 июля 2022, 12:19

В Свердловской области увеличили выплаты по соцконтрактам

деньги

Более двух тысяч свердловчан с начала 2022 года получают материальную помощь на основании социального контракта. Фото: Алексей Кунилов

На открытие собственного дела жители Среднего Урала смогут получить 350 тысяч рублей, а на развитие подсобного хозяйства — 200 тысяч рублей. Соответствующее постановление принято на заседании регионального правительства 21 июля.

Как уточнили в департаменте информполитики Свердловской области, размер единовременных выплат по соцконтрактам увеличили на 100 тысяч рублей в соответствии с принятыми федеральными решениями.

"Повышение финансирования этой меры господдержки позволит увеличить как вариативность самих бизнес-проектов, так и их финансовую устойчивость. В итоге вырастет эффективность самого главного в социальном контракте — свердловчанин, развивая свое дело или подсобное хозяйство, сможет получать доходы выше прожиточного минимума", — отметил министр социальной политики региона Андрей Злоказов.

Соцконтракт — соглашение, которое заключается между свердловчанином и управлением социальной политики. С его помощью можно пройти переобучение, чтобы найти работу, открыть свое дело, заняться развитием подсобного хозяйства. На Среднем Урале с начала года выдано свыше 2 тысяч таких контрактов.

Одной из тех, кто ранее заключил социальный контракт, стала студентка из Березовского Ганджинахон Солиева. Она решила превратить свое хобби в бизнес и шить на заказ. Сегодня она продает свои изделия через соцсети. Благодаря заработку сама оплачивает учебу. Девушка учится на юриста и параллельно развивает свой бренд одежды.

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Областная газета Свердловской области

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