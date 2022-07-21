Темы дня

Общество
21 июля 2022, 13:00

В Махнево до конца года откроют мост, который свяжет поселок с "большой землей"

  Юлия Пастух
Строительство моста в Махнево

Готовность моста составляет 55%. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Махнево Свердловской области завершается строительство капитального моста через реку Тагил, который свяжет две части поселка. По информации главы муниципального образования, его откроют до конца года.

Длина моста составит 205,5 м (общая, с подъездными путями — 1,1 км). На строительство из областного бюджета было направлено 327 миллионов рублей. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 55%. Установлены семь опор, смонтированы три пролета, ведется устройство земляного полотна, асфальтовое покрытие готово на 80%. Вскоре будут обустроены тротуар и проезжая часть, укреплены откосы, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Ранее жители Махнево проезжали через реку Тагил по автомобильному мосту, построенному в 1971 году. Но от времени и чрезмерных нагрузок он стал разрушаться, конструкции деформировались — в 2019 году его пришлось закрыть. Связывал две части поселка только подвесной мост.

"По нему не мог проехать грузовой транспорт. Магазинам приходилось на телегах переправлять товар. У меня прямо сердце болело из-за этой разрухи. Своими силами починить мост не получалось", — рассказала местная жительница Елена Худякова.

Кроме того, в период паводков мост затапливало и поселок разделяло на 2 части. Без надежной связи с "большой землей" оставались не только тысяча махневцев с левого берега, но и жители поселка Хабарчиха, деревень Кокшарова, Подкина, Трошкова, Перевалова.  

Проблему озвучили в 2020 году на пресс-конференции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева журналисты. Тогда глава региона подтвердил, что из регионального бюджета будут направлены деньги на строительство. 

"Когда мы закончим строительство, люди смогут выезжать в любое время в Алапаевск, в Екатеринбург, посещать родственников, школу, детские сады, магазины. Такой большой мост станет точкой опоры для дальнейшего развития поселка. Без поддержки губернатора нашему муниципалитету никогда бы с этой проблемой не справиться", — отметил глава Махневского муниципального образования Алексей Корелин.

Читайте также:

Махнево нужен перекресток?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.07.2022, 14:50 / Общество
Правительство Свердловской области выделило еще 250 млн рублей на ремонт дорог
21.07.2022, 14:32 / Общество
В Березовском горит мусорный полигон
21.07.2022, 14:30 / Экономика
На Среднем Урале до 1 августа определят состав рабочей группы по "Сухому порту"
21.07.2022, 14:22 / Культура
Поющая таксистка из Березовского прошла кастинг на "Голос 60+"
21.07.2022, 14:00 / Политика
140 миллионов рублей направят на развитие сельских территорий Свердловской области