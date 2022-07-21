В Махнево до конца года откроют мост, который свяжет поселок с "большой землей"

Готовность моста составляет 55%. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Махнево Свердловской области завершается строительство капитального моста через реку Тагил, который свяжет две части поселка. По информации главы муниципального образования, его откроют до конца года.

Длина моста составит 205,5 м (общая, с подъездными путями — 1,1 км). На строительство из областного бюджета было направлено 327 миллионов рублей. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 55%. Установлены семь опор, смонтированы три пролета, ведется устройство земляного полотна, асфальтовое покрытие готово на 80%. Вскоре будут обустроены тротуар и проезжая часть, укреплены откосы, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Ранее жители Махнево проезжали через реку Тагил по автомобильному мосту, построенному в 1971 году. Но от времени и чрезмерных нагрузок он стал разрушаться, конструкции деформировались — в 2019 году его пришлось закрыть. Связывал две части поселка только подвесной мост.

"По нему не мог проехать грузовой транспорт. Магазинам приходилось на телегах переправлять товар. У меня прямо сердце болело из-за этой разрухи. Своими силами починить мост не получалось", — рассказала местная жительница Елена Худякова.

Кроме того, в период паводков мост затапливало и поселок разделяло на 2 части. Без надежной связи с "большой землей" оставались не только тысяча махневцев с левого берега, но и жители поселка Хабарчиха, деревень Кокшарова, Подкина, Трошкова, Перевалова.

Проблему озвучили в 2020 году на пресс-конференции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева журналисты. Тогда глава региона подтвердил, что из регионального бюджета будут направлены деньги на строительство.

"Когда мы закончим строительство, люди смогут выезжать в любое время в Алапаевск, в Екатеринбург, посещать родственников, школу, детские сады, магазины. Такой большой мост станет точкой опоры для дальнейшего развития поселка. Без поддержки губернатора нашему муниципалитету никогда бы с этой проблемой не справиться", — отметил глава Махневского муниципального образования Алексей Корелин.

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