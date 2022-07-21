В приложении Сбербанка произошел сбой

В онлайн-приложении Сбербанка произошел сбой. О проблемах в работе с интернет-банком сообщили, в частности, жители Свердловской области.
У многих в данный момент не получается зайти в приложение.Всплывает сообщение об ошибке с просьбой повторить попытку позже.
В некоторых случаях при попытке входа появляется информация с рекомендацией выбрать более безопасную сеть для подключения.
У пользователей, которым все же удалось зайти в приложение, возникли сложности с использованием сервиса "История операций".
"В настоящий момент часть наших клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации. Приносим извинения за неудобства", — сказали в пресс-службе банка.