В приложении Сбербанка произошел сбой

Пользователи не могут зайти в онлайн-банк. Фото: Павел Ворожцов

В онлайн-приложении Сбербанка произошел сбой. О проблемах в работе с интернет-банком сообщили, в частности, жители Свердловской области.

У многих в данный момент не получается зайти в приложение.Всплывает сообщение об ошибке с просьбой повторить попытку позже.

Фото: Нина Георгиева

В некоторых случаях при попытке входа появляется информация с рекомендацией выбрать более безопасную сеть для подключения.

Фото: Юлия Пастух

У пользователей, которым все же удалось зайти в приложение, возникли сложности с использованием сервиса "История операций".

Фото: Юлия Пастух

"В настоящий момент часть наших клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации. Приносим извинения за неудобства", — сказали в пресс-службе банка.