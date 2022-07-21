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Общество
21 июля 2022, 15:37

В приложении Сбербанка произошел сбой

  Юлия Пастух
Девушка с банковскими картами

Пользователи не могут зайти в онлайн-банк. Фото: Павел Ворожцов

В онлайн-приложении Сбербанка произошел сбой. О проблемах в работе с интернет-банком сообщили, в частности, жители Свердловской области.

У многих в данный момент не получается зайти в приложение.Всплывает сообщение об ошибке с просьбой повторить попытку позже.

Фото: Нина Георгиева

В некоторых случаях при попытке входа появляется информация с рекомендацией выбрать более безопасную сеть для подключения.

Фото: Юлия Пастух

У пользователей, которым все же удалось зайти в приложение, возникли сложности с использованием сервиса "История операций".

Фото: Юлия Пастух

"В настоящий момент часть наших клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации. Приносим извинения за неудобства", — сказали в пресс-службе банка.

Областная газета Свердловской области

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