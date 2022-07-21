Летучие мыши повадились залетать домой к свердловчанам. Видео

О визите млекопитающих сообщили жители двух городов. Фото: telegram-канал "8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск"

Жителей Свердловской области стали беспокоить летучие мыши. Млекопитающие по ночам залетают в квартиры через открытые окна.

О визите летучей мыши рассказала, в частности, жительница Верхней Пышмы. Животное она обнаружила на своей шторе, но поймать его не решилась и позвонила зооспасателям. Они заявили, что по таким пустякам не ездят, посоветовали взять стеклянную банку и картонку, аккуратно пересадить туда мышь и выпустить на свободу.

Специалисты предупредили, что важно не повредить крылья, ведь после этого зверек не выживет. Хозяйка квартиры также отметила, что летучие мыши залетают к ней уже не в первый раз, передает telegram-канал "8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск".

Еще один подобный визит был зафиксирован в Каменске-Уральском.

Видео: группа "Инцидент Каменск-Уральский" в соцсети "ВКонтакте".