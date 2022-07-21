Полицейские Екатеринбурга проверили более 100 иностранцев в рамках мероприятия "Улица-Мигрант"

Рейды проводились в местах массового скопления иностранных граждан. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Сотрудники МВД Екатеринбурга при поддержке бойцов спецподразделения "Гром" провели профилактическое мероприятие "Улица-Мигрант" по выявлению иностранцев, нелегально проживающих на территории города. Силовики проверили 106 иностранных граждан, 15 из которых были доставлены в отделение полиции.

Рейды проводились на рынках, в уличных кафе, магазинах и других заведениях, находящихся в квадрате улиц Минометчиков — Сортировочная — Таватуйская — Бебеля.

Сотрудники МВД уделяли особое внимание случаям попрошайничества — как правило этим занимаются дети под присмотром своих родителей. Несовершеннолетние ходят по проезжей части, выпрашивая у водителей деньги. Подобная деятельность нередко создает помехи для движения автомобилей и приводит к травмированию детей.

"Сотрудниками ГИБДД составлено 49 административных протоколов за нарушения ПДД РФ. Также был выявлен гражданин 1990 года рождения, у которого был изъят пакет зип-лок с веществом белого и коричневого цветов. Как пояснил сам задержанный, вещества являются наркотическими, он приобрел их для личного потребления", — сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Также сотрудники полиции составили несколько административных протоколов за распитие алкоголя в общественном месте и употребление наркотиков.