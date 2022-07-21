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21 июля 2022, 21:01

Свердловский губернатор и глава Ивделя обсудили развитие городского округа

Рабочая встреча

Глава региона поручил властям городского округа совместно со свердловским минздравом начать привлекать кадры. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области и глава Ивдельского ГО Владимир Михель обсудили темпы развития муниципалитета и цели на ближайшее будущее. Глава региона поручил властям городского округа совместно со свердловским минздравом начать привлекать кадры.

По словам губернатора, в последние годы в Ивдельском ГО активно ремонтируются дороги и школы, обустраиваются общественные пространства, дворы и детские площадки.

"Ивдель реально преображается и становится все более комфортным и удобным для жизни. В то же время есть ряд проблемных вопросов, многие из которых характерны для всех северных территорий региона — это нехватка специалистов в здравоохранении, большое количество аварийного жилья", — передает слова губернатора департамент информполитики Свердловской области.

В связи с этим мэру Ивделя поручено совместно с региональным минздравом организовать привлечение медицинских кадров, в том числе с помощью программ "Земский фельдшер", "Земский доктор", а также через механизм обеспечения врачей комфортными условиями проживания. Помимо этого губернатор рассказал главе муниципалитета об обращении местных жителей по поводу отсутствия освещения на одной из главных улиц Ивделя — Владимир Михель взял вопрос в работу.

Областная газета Свердловской области

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