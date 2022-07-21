Свердловские власти продолжат улучшать качество жизни на севере области

Отдельного внимания на севере области требует ситуация в сфере здравоохранения. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области провел в Ивделе совещание по вопросам реализации промышленного потенциала северных муниципалитетов и повышения качества жизни людей в них. По словам главы региона, одной из главных задач областных властей является создание одинаково комфортных условий как на самых северных, так и приближенных к Екатеринбургу территориях.

В ходе совещания губернатор отметил, что работа по повышению качества жизни в Северном управленческом округе, проделанная за последние 10 лет, дала свои плоды.

"Жизнь в северных городах улучшается: снижается безработица, растет заработная плата, появляются новые рабочие места. С 2012 года запущено 11 новых производств, в создание которых инвестировано свыше 10 миллиардов рублей. Развивается городская инфраструктура: появляются новые набережные, строятся спортивные объекты, школы и детские сады, вводится жилье, ремонтируются больницы. Общаясь с главами и местными жителями, я убеждаюсь, что мы двигаемся в верном направлении", — сказал глава региона.

На данный момент, по мнению губернатора, необходимо помочь северным предприятиям "влиться" в работу по импортозамещению и наладить производство без иностранных партнеров. Как отмечают в региональном департаменте информполитики, к 2025 году представители бизнеса на севере области планируют реализовать свыше 70 проектов с объемом инвестиций в 25 млрд рублей.

Кроме того, в ходе совещания шла речь о развитии транспортных коммуникаций — до 2027 года в Северном управленческом округе запланировано строительство и реконструкция 11 участков автодорог. На эти цели Серов, Ивдель и Волчанск получат в этом году 140 млн рублей из областной казны.

Добавим, что губернатор также поручил мэру Ивделя совместно с региональным минздравом организовать привлечение медицинских кадров, в том числе с помощью программ "Земский фельдшер", "Земский доктор", а также через механизм обеспечения врачей комфортными условиями проживания.

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