Андрей Козицын покинул пост гендиректора УГМК

С 19 июля он перестал быть контролирующим должностным лицом ОАО "УГМК", а также иных компаний группы. Фото: Алексей Кунилов

Андрей Козицын по личной инициативе решил покинуть пост генерального директора ОАО "УГМК". Соответствующее заявление было рассмотрено и одобрено Советом директоров компании.

Таким образом, предполагается исключить опосредованное применение санкций к компаниям группы УГМК при возможном наложении персональных санкций.

"Целью решения является сохранение стабильности работы Уральской горно-металлургической компании и компаний группы на всех рынках и исполнение принятых на себя обязательств перед работниками и контрагентами", — отмечают в управлении общественных связей УГМК.

Отмечается, что свое намерение Андрей Козицын озвучил еще 19 июля. С той же даты он перестал быть контролирующим должностным лицом ОАО "УГМК", а также иных компаний группы. С 20 июля его пост занял Исмагилов Эльфат Рахматуллович. Ранее он работал председателем Совета директоров компании.

Напомним, в начале июля Андрея Козицына наградили "Орденом имени Императора Александра III".