Темы дня

Общество
22 июля 2022, 10:44

В Госдуме РФ предложили сокращать рабочий день для сотрудников, отмечающих день рождения

Сотрудник офиса

Олег Матвейчев отмечает, что сейчас в трудовом законодательстве не предусмотрено льготы для дней рождения. Фото: Алексей Кунилов

Депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев выступил с предложением сокращать рабочую смену для сотрудников, которые отмечают день рождения. Инициатива поступила на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

Об этом сообщает издание RT, в распоряжении которого есть копия документа с предложением.

Олег Матвейчев подчеркивает, что сейчас в трудовом законодательстве не предусмотрено льготы для дней рождения — праздника, который отмечается в кругу друзей и родственников, и на который требуется дополнительное личное время. Депутат предлагает исправить этот недочет.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части установления для граждан, осуществляющих трудовую деятельность в свой день рождения, сокращенного на один час рабочего дня или смены", — сказано в тексте обращения к главе Минтруда.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.07.2022, 11:28 / Общество
Ограничения на полеты в аэропорты южной и центральной части РФ продлили до 30 июля
22.07.2022, 11:12 / Общество
В массовом ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень погиб мужчина
22.07.2022, 10:44 / Общество
В Госдуме РФ предложили сокращать рабочий день для сотрудников, отмечающих день рождения
22.07.2022, 10:33 / Общество
Свердловская область получила на строительство школ еще 2,2 млрд рублей
22.07.2022, 10:00 / Общество
Мусорный полигон в Березовском тушили всю ночь