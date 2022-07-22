В Госдуме РФ предложили сокращать рабочий день для сотрудников, отмечающих день рождения

Олег Матвейчев отмечает, что сейчас в трудовом законодательстве не предусмотрено льготы для дней рождения. Фото: Алексей Кунилов

Депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев выступил с предложением сокращать рабочую смену для сотрудников, которые отмечают день рождения. Инициатива поступила на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

Об этом сообщает издание RT, в распоряжении которого есть копия документа с предложением.

Олег Матвейчев подчеркивает, что сейчас в трудовом законодательстве не предусмотрено льготы для дней рождения — праздника, который отмечается в кругу друзей и родственников, и на который требуется дополнительное личное время. Депутат предлагает исправить этот недочет.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части установления для граждан, осуществляющих трудовую деятельность в свой день рождения, сокращенного на один час рабочего дня или смены", — сказано в тексте обращения к главе Минтруда.